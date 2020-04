Tennis: „Bad Boy“ bietet Lebensmittellieferungen an Bedürftige an

Der Australier bot auf Instagram Essenlieferungen für Hilfsbedürftige bis an die Haustüre an.

"Jeder, der nicht arbeitet/kein Einkommen hat und dem das Essen ausgeht, oder für den die Zeiten einfach hart sind... bitte geht nicht mit leerem Magen schlafen. Habt keine Angst oder schämt euch, mir eine Privatnachricht zu schicken. Ich wäre mehr als glücklich, das zu teilen, was ich habe", so Kyrgios. "Auch wenn es nur eine Packung Nudel, eine Laib Brot oder Milch sind. Ich werde es an eurer Tür abliefern, es werden keine Fragen gestellt", so der in Canberra lebende Australier.

Der bisherige "Bad Boy" war zu Beginn des Jahres auch schon in der Buschfeuer-Krise durch den Start einer Hilfskampagne, die eine Millionensumme einbrachte, positiv aufgefallen.