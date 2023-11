Tennis: Australien ist erster Finalist beim Davis Cup in Malaga

Alexei Popyrin und Alex de Minaur stellten am Freitag im ersten Semifinale in Malaga schon in den Einzeln die uneinholbare 2:0-Führung gegen die bisher überraschenden Finnen her. Popyrin besiegte Otto Virtanen 7:6(5),6:2, danach sorgte de Minaur gegen Emil Ruusuvuori mit einem 6:4,6:3 für klare Verhältnisse. Am Sonntag (16.00 Uhr) trifft die Truppe von Lleyton Hewitt nun entweder auf Serbien oder Italien.

Das zweite Halbfinale geht erst am Samstag (12.00 Uhr/live DAZN) in Szene und wird mit Spannung erwartet. Denn Serbien spielt, angeführt von Superstar und ATP-Finals-Sieger Novak Djokovic, gegen Italien mit Turin-Finalist Jannik Sinner.

Finnland hatte in der Qualifikationsrunde Argentinien, dann in der Gruppenphase Rekordsieger USA und Kroatien und im Viertelfinale ohne den da noch angeschlagenen Ruusuvuori Titelverteidiger Kanada ausgeschaltet.

Australien ist 28-facher Davis-Cup-Champion und liegt damit nur hinter den USA (32). Sie haben den bisher letzten Titel allerdings vor 20 Jahren gewonnen.

