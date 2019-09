Team Jumbo dominiert

Das Team Jumbo von Spitzenreiter Primoz Roglic hatte auch auf der 15. Etappe der Vuelta a España gestern alles im Griff. Sepp Kuss aus der niederländischen Mannschaft gewann das schwierige Teilstück von Tineo über drei Pässe zur Bergankunft am Santuario del Acebo als Solist.

Roglic verteidigte problemlos seine Führung von 2:25 Minuten vor Alejandro Valverde. Der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner schob sich auf Platz zehn. Er machte auf dem 154,4 km langen Abschnitt als 18. eine Position gut.

Am Samstag gewann Bora-Sprinter Sam Bennett, der Marchtrenker Felix Großschartner agierte schon zum dritten Mal bei dieser Rundfahrt in einer Spitzengruppe.

Heute steht eine weitere Bergankunft auf dem Programm, ehe tags darauf der zweite Ruhetag folgt.

Lukas Schlemmer holte sich in Anger den Kriterium-Staatsmeistertitel vor Wels-Profi Stephan Rabitsch. Schlemmers Teamkollege Felix Ritzinger dominierte in Wien die Bahn-Meisterschaften, fuhr in 4:27,565 Minuten neuen nationalen Einzelverfolgungs-Rekord.