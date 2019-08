Team Europa mit Weißhaidinger

Kein Wunder, der Taufkirchner liegt dank seiner heuer in Rabat erzielten 68,14 Meter auf dem zweiten Platz der Europarangliste. Nur der Schwede Daniel Ståhl (71,86) hat noch weiter geworfen. Bei dem Wettkampf werden pro Disziplin je vier Athleten der beiden Teams gegeneinander antreten. "Eine Riesenehre für mich", sagte der 27-Jährige. Für Weißhaidinger füllt sich der Terminkalender: Nur vier Tage zuvor wirft er beim Finale der Diamond League in Brüssel, ehe am 13. September das Heimmeeting in Ried folgt. Ende September beginnt mit der WM in Doha der Saisonhöhepunkt.

