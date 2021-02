Tag der Abrechnung in der Superliga

Heute (19 Uhr, Sky und skysportaustria.at/live) ist Tag der Abrechnung im "spannendsten Grunddurchgang aller Zeiten" – so formuliert es die Medienabteilung von Basketball Austria. Der Kampf um einen Platz in den Top Sechs, gleichbedeutend mit dem Einzug in die Hauptrunde und der direkten Play-off-Qualifikation, spitzt sich zu. Vier Teams, die nur durch zwei Punkte getrennt sind, rittern beim Showdown um zwei Tickets.