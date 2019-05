Swoboda: EM als Saisonauftakt

Die Titelkämpfe waren kurzfristig vor den Weltcup-Auftakt am Wochenende verlegt worden. Für den Linzer, der vor zwei Jahren Europameister in der KL2-Klasse über 200 Meter wurde, wird es eine Reise ins Ungewisse. Beim Trainingslager in Florida war er von einer Krankheit gestoppt worden. Swoboda: "Ich weiß nicht, wo ich im internationalen Vergleich wirklich stehe."

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.