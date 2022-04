Swiatek mit Sieg in Miami die neue Nummer eins

Die erst 20-jährige Polin feierte am Samstag einen glatten 6:4, 6:0-Erfolg im Finale des WTA-1000-Events in Miami über die vierfache Major-Siegerin Naomi Osaka. Es war ihr dritter 1000er-Titel en suite nach Doha und Indian Wells und damit auch ihr 17. Sieg in Folge.

Ab heute sitzt die gebürtige Warschauerin erstmals auf dem Tennis-Thron, fast 1700 Punkte vor der Tschechin Barbora Krejcikova. "Ich bin wirklich stolz auf mich", sagte Swiatek, die auch als erst vierte Spielerin das "Sunshine Double" gewonnen hat. Dies sind die Masters-Events in Indian Wells und Miami hintereinander. "Ich muss das jetzt feiern, weil ich weiß nicht, wie lange ich diese Serie aufrechterhalten kann." Swiateks Vater Tomasz war einst 1988 in Seoul als Ruderer bei Olympischen Spielen am Start.