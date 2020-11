Swans Gmunden schloss zur Spitze auf

"Das war eine Zitterpartie", sagte Gmundens Finanzvorstand Harald Stelzer. "Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht." Die Nerven bewahrt hat Daniel Friedrich. Bevor es für den 28-Jährigen zum ÖBV-Nationalteam geht, war er mit 29 Punkten Topscorer der Partie und verwertete die letzten sechs seiner Freiwürfe. "Er hat uns gerettet", sagte Stelzer, der nicht überbewerten will, dass die Schwäne punktemäßig zu Tabellenführer Klosterneuburg aufgeschlossen haben. Die Niederösterreicher, die ein Spiel weniger absolviert haben, mussten nach sechs Siegen in Serie am Samstag in Oberwart mit 67:70 (31:44) die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Heim-Niederlage für die Flyers

Zwei Punkte hinter dem Führungsduo liegen die Raiffeisen Flyers Wels auf Platz drei, für die es gestern eine deutliche 72:90-Heimniederlage gegen BC Vienna setzte. Nach starken zwei Vierteln (43:41) übernahmen die von Topscorer Jason Detrick (30 Punkte) angeführten Wiener das Kommando.