Swans Gmunden begannen Platzierungsrunde mit Sieg gegen Oberwart

Die Burgenländer erwischten einen Fehlstart, glichen den Zehn-Punkte-Rückstand in den restlichen drei Vierteln aber sukzessive aus. In der Overtime lagen die Gunners schon fünf Punkte voran, doch am Ende triumphierten die Gäste. Die mit den Swans punktegleichen Kapfenberg Bulls siegten bei den Dragons St. Pölten sicher mit 84:65.

Oberwart hatte sich die vorzeitige Play-off-Teilnahme durch den sechsten und letzten Platz in der Platzierungsrunde erst in letzter Minute gesichert.