Suljovic steigt in die Darts-WM ein

Der Wiener tritt zum 15. Mal im Londoner Alexandra Palace an, in der 2. Runde trifft er auf den Belgier Mike De Decker. "Ich habe viel trainiert und mit meinem Mentalcoach gearbeitet, damit ich mich wieder besser fokussiere", sagte der 50-Jährige, der ambitionierte Ziele verfolgt: "Es wäre ein Wahnsinn, Silvester in London zu verbringen." Dann stünde Suljovic im WM-Viertelfinale.

