Südamerikanischer Sieg beim Comeback

Die Österreich-Radrundfahrt musste 72 Auflagen alt werden, ehe mit Jhonatan Narvaez der allererste Gewinner aus Südamerika feststand. Der Ecuadorianer ließ sich gestern beim mehrmaligen Ritt auf den Sonntagberg die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Mit seinem schon dritten Etappensieg in fünf Tagen drückte der Kapitän aus dem World-Tour-Rennstall Ineos dem nach drei Jahren Auszeit zurückgekehrten Rennen seinen Stempel auf – und war damit längst nicht der einzige.

Würdiger Sieger: Narvaez atmete tief durch unter der Wallfahrtsbasilika, die gestern viele Zuschauer links liegen ließen. Stattdessen sorgten sie für eine würdige Radsport-Stimmung auf der Schlussetappe. "Ich habe wirklich gelitten, die letzten Meter da rauf haben richtig wehgetan", sagte der 26-Jährige. Umso stolzer war der Giro-Etappensieger von 2020 über seinen bisher größten Rundfahrtserfolg. Und dieser soll Narvaez, der im Sprint wie am Berg Stärke zeigte, in der Karriereleiter weiteren Schwung nach oben bringen. "Ich würde eines Tages gerne einen der großen Klassiker wie Paris–Roubaix gewinnen. In meiner Heimat glauben alle Leute, wir sind nur als Kletterer gut, aber mit so einem Erfolg würde ich wohl die lateinamerikanische Radwelt komplett schocken." Am wie erwartet schweren Schlusstag hielt Narvaez im Bergaufsprint den Äthiopier Welay Hagos Berhe (Jayco) knapp in Schach. Dritter wurde der Deutsche Jason Osborne (Alpecin), ein ehemaliger Ruderer. Er schob sich damit im Gesamtklassement 41 Sekunden hinter Narvaez noch an die zweite Stelle.

Sprungbrett: Martin Messner (WSA Graz) musste im Finale die Allerstärksten ziehen lassen, mit Platz 14 wurde der Rundfahrtsdebütant in der Endabrechnung aber bester Österreicher. "Ich wollte immer mal hier dabei sein und jetzt so mitzumischen, macht mich stolz", sagte der 23-Jährige. Und für ihn könnte sich die Rundfahrt wie schon so oft in der Vergangenheit als Sprungbrett erweisen. Dem Vernehmen nach ist er bereits mit einem ausländischen Topteam handelseins.

Aktivisten: In die Auslage fuhren sich auch andere Fahrer heimischer Teams – etwa Glocknerkönig Jonas Rapp vom Steyrer Hrinkow-Team ebenso wie Messners Mannschaftskollege Maximilian Kabas. Dem Welser Felbermayr-Team brachte eine aktive Fahrweise – Emanuel Zangerle, Felix Ritzinger und Michael Kukrle zeigten sich in Ausreißergruppen – am Ende wenig Zählbares ein. Leader Riccardo Zoidl, vor zehn Jahren Gewinner der Rundfahrt, musste nach Platz 21 gestehen: "Ich habe alles versucht, mehr war leider nicht drinnen." Das mussten mit Lukas Pöstlberger, der knapp an der Mission Glocknerkönig scheiterte, und dem mit großen Ambitionen angetretenen Tobias Bayer auch zwei World-Tour-Profis aus Oberösterreich für sich anerkennen.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl