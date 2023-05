Strakas Meilenstein für Österreichs Golfsport

Sepp Straka hat ein weiteres Kapitel österreichischer Golf-Geschichte geschrieben: Der bis dato einzige rot-weiß-rote Champion auf der traditionsreichen PGA Tour – der 30-jährige Wiener gewann 2022 das Honda Classic – glänzte nun auch auf Major-Ebene. Der siebente Rang bei der PGA Championship in Rochester toppte alles bisher Dagewesene und spülte ein sattes Preisgeld von 555.000 US-Dollar in die Kasse.

Klar, dass sich die Reporter um jenen Mann scharten, der auch die US-Staatsbürgerschaft hat und das prestigeträchtige Event mit einer formidablen Schlussrunde und 65 Schlägen (kein anderer im Turnier hatte weniger) krönte. Straka verbesserte sich in der Weltrangliste vom 40. auf den 34. Platz und empfahl sich mit Nachdruck für den Ryder Cup, der heuer von 29. September bis 1. Oktober in Rom über die Bühne gehen wird. "Das ist definitiv ein Ziel von mir, aber dafür muss ich konstant sein und mein bestes Golf spielen", sagte Straka, der bei der PGA Championship als zweitbester Europäer (hinter dem zweitplatzierten Norweger Viktor Hovland) zahlreiche Bonuspunkte im Notizblock von Team-Kapitän Luke Donald gesammelt hat.

Noch Luft nach oben

Jetzt heißt es, dranzubleiben. Die nächsten Majors werfen ihre Schatten voraus: Die US Open finden von 15. bis 18. Juni in Los Angeles statt, die British Open sind von 13. bis 16. Juli in Liverpool zu Gast. Straka ist noch längst nicht am Zenit angekommen, trotz des hervorragenden Resultats fand der selbstkritische Athlet das eine oder andere Haar in der Suppe.

"Grundsätzlich freue ich mich wahnsinnig über meine Leistung, trotzdem habe ich am Donnerstag eine meiner schlechtesten Putting-Runden seit langem gespielt. Zwischenzeitlich hat es der Regen brutal gemacht", erläuterte Straka: "Die Hauptsache ist, mein Golfspiel weiter zu verbessern. Ich denke, dass sich dann auch die Erfolge einstellen."

Das hört nicht nur seine amerikanische Fangemeinde gerne. "Es ist schön, immer wieder Riesenunterstützung aus Österreich zu bekommen. Es ist wirklich cool, aus der Entfernung zu beobachten, wie Golf in so einem kleinen Land wirklich wächst und wie viele Menschen jetzt auch spielen", sagte Straka.

Er hat einen großen Anteil daran als weltweit etabliertes Vorbild, das seinen rot-weiß-roten Nummer-eins-Status einzementiert hat.

Vorliebe für Coca Cola

Strakas Spitzname ist übrigens "Ox" (zu Deutsch Ochse), den ihm ein Golftrainer der University of Georgia in Anlehnung an den Film "Ich glaub’, mich knutscht ein Elch" aus den 1980er-Jahren verpasst hat. In diesem Klassiker spielt John Candy einen witzigen, aber leicht übergewichtigen Soldaten.

"Als Student habe ich ab und zu ein paar Bier getrunken und gut gegessen", blickt Straka, der einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre hat, zurück. Als Vollprofi (das ist er seit 2016) arbeitet der mit seiner Frau Paige in Birmingham/Alabama lebende Athlet gewissenhaft an seiner Fitness, nur bei Coca Cola wird er schwach.

Straka, dessen Zwillingsbruder Sam ebenfalls an der Uni in Georgia im Golf-Team stand, gilt als großer Football-Fan, sein Herz schlägt für die Atlanta Falcons. Bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio hielt Sepp Straka die rot-weiß-rote Fahne hoch, er lag lange auf Medaillenkurs und belegte letztlich Rang zehn. In der Golf-Szene genießt die PGA Championship allerdings einen höheren Stellenwert. Auch finanziell. Strakas Gesamt-Preisgeld beziffert sich auf 10,227 Millionen US-Dollar.

