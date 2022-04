Straka beim Masters-Debüt zwei über Par

Heute geht es für den 28-Jährigen darum, seine Premiere in Augusta um zwei Runden zu verlängern – nur die besten 50 sind am Samstag und am Sonntag dabei. Bernd Wiesberger, vor Straka der einzige Österreicher beim Masters, schaffte bei allen vier Teilnahmen den Cut. Rückkehrer Tiger Woods und die Favoriten und waren bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch auf dem Kurs.