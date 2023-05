Steyrer zum dritten Mal Meister

Sein Bruder Daniel belegte im gleichen Rennen den ausgezeichneten sechsten Rang.

Bereits nach wenigen Metern setzte sich ein Duo bestehend aus dem Wiener Bernhard Neumann und Tobias Rattinger vom Rest des Feldes ab. Zwei Runden vor Schluss verschärfte der Steyrer das Tempo und konnte sich von seinem Konkurrenten absetzen. Nach 8:54,07 Minuten überquerte er den Zielstrich und sicherte sich damit den dritten Staatsmeistertitel in Serie über die 3000 m Hindernis. Auch Daniel Rattinger lief von Beginn an ein beherztes Rennen, konnte gegen Ende noch zulegen und Positionen gutmachen. In der Zeit von 9:39,01 Minuten belegte er Rang sechs und konnte seine Bestzeit um 15 Sekunden verbessern. Für Tobias Rattinger ist der Staatsmeistertitel gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Leichtathletik-Team-Europameisterschaft am 20. Juni in Polen.

