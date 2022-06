Steyrer Team setzte Ausrufezeichen

Am Donnerstag startet mit der 12. Oberösterreich-Rundfahrt das größte heimische Straßen-Radrennen heuer. Gut aufgewärmt dafür sind die Lokalmatadore vom Steyrer Hrinkow-Team. Durch Jonas Rapp und Rainer Kepplinger gab es bei der Tour of Malopolska, einem Rennen in derselben UCI-Kategorie wie die nun folgende Heimveranstaltung, einen Doppelsieg.

Auf der Königsetappe zeigte die Mannschaft geschlossene Stärke. Jaka Primozic reduzierte am Schlussanstieg die Spitze auf 15 Mann, dann hielt Kepplinger das Tempo so hoch, ehe Kapitän Rapp das Kommando übernahm und zwei Sekunden vor dem früheren Weltcup-Ruderer und Teamgefährten den Triumph in der Gesamtwertung sicherstellte.

Bayer in Belgien Dritter

Seine gute Form nach dem Giro d’Italia nützte auch Tobias Bayer (Alpecin) bei der hochdotierten Brussels Cycling Classic. Der 22-Jährige aus Straß im Attergau wurde in Belgien starker Dritter.

