Steyr empfängt Österreich-Tour mit Klassiker-Finale

Von wegen die Beine hochlegen: Nach dem anstrengenden Ritt auf der dritten Etappe über den Großglockner und vor dem finalen und entscheidenden Teilstück mit der Bergankunft am Sonntagberg macht die wiederbelebte Österreich-Radrundfahrt am 5. Juli in Oberösterreich Station. Und der Zielort Steyr empfängt die Asse dabei mit einem harten Finale ganz in Klassiker-Manier.