Sterrer nach WM: "Die Motivation ist jetzt wieder da"

BERN. Gestern Abend (bei Druckbeginn noch im Gange) waren bei der Sportkletter-WM in Bern die Vorstieg-Finals von Damen und Herren im Gange. Eine konnte sich diese entspannt vor Ort anschauen: Die Vöcklabruckerin Franziska Sterrer verpasste im Bouldern vor tausenden Zuschauern in der PostFinance Arena den Finaleinzug zwar, doch mit Platz 16 konnte sie mehr als zufrieden bilanzieren.

"Nach allem, was in den letzten Monaten passiert ist, bin ich einfach froh über dieses Happy End", so Sterrer, die nach verpassten Halbfinal-Qualifikationen im Weltcup heuer schon an ein Karriereende dachte. "Die WM hat mir bewiesen, dass ich es nach wie vor draufhabe. So muss sich Klettern anfühlen, die Motivation ist jetzt wieder da", sagte die 24-Jährige nach ihrem mit Abstand besten Saisonergebnis.

Jessica Pilz, gestern eine der Favoritinnen im Vorstieg, verpasste als Achte das Finale der Top sechs äußerst knapp. Den Titel holte sich in souveräner Manier Topfavoritin Janja Garnbret. Die Slowenin schaffte alle vier Boulder im ersten Versuch. Silber ging an die Französin Oriane Bertone, Bronze an Brooke Raboutou (USA).

