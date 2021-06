Sterrer kletterte ins Halbfinale beim Weltcup

Für Sterrer, die am Donnerstag lange zittern musste, ist es in diesem Jahr bereits ihr drittes Semifinale in der höchsten Wettkampf-Kategorie. Souverän bei den Herren Jakob Schubert. Die große Olympia-Medaillenhoffnung aus Innsbruck gewann seine Gruppe. Auch Nicolai Uznik kam weiter. (KVÖ/Liebhaber)