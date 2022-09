Steiler Erfolgskurs beim Bergrennen Esthofen

Noch nie haben sich so viele Teilnehmer für das Automobil-Bergrennen Esthofen – St. Agatha angemeldet wie heuer: Für die 34. Auflage der Veranstaltung am 24. und 25. September haben 235 Motorsportler aus 13 Nationen genannt. "Ich glaube, uns spielt in die Hände, dass wir 2021 als Einzige in Österreich ein Bergrennen abhalten konnten. Das hat unsere Bekanntheit deutlich gesteigert", sagt Organisationsleiter Markus Altenstrasser vom Motor-Sportclub (MSC) Rottenegg.

Das Esthofener Bergrennen ist auch heuer wieder Teil mehrerer Wertungen: Neben der Zentraleuropa-Zonen-Meisterschaft der Federation Internationale de l’Automobile (FIA) bringt es auch Punkte für die Österreichische Automobil-Berg-Staatsmeisterschaft 2022. Letztere wird in St. Agatha beschlossen. "Das heißt, dass wir am Sonntag die Pokale an die Staatsmeister übergeben dürfen – ein toller Abschluss", sagt Altenstrasser.

Neue Kategorien-Einteilung

Neu ist heuer, dass der Performance-Faktor der FIA genützt wird, um die Autos der Teilnehmer in Klassen einzuteilen. Für die Berechnung werden rund 30 Fahrzeug-Kennzahlen herangezogen. Das Endergebnis bestimmt, wer in welcher Kategorie mitfährt. Das soll europaweite Einheitlichkeit schaffen.

"Wir wissen, dass der Performance-Faktor heiß diskutiert wird. Aber wir sind überzeugt, dass sich die Berechnungsmethode spätestens kommendes Jahr einpendeln wird. Und dann werden wir alle davon profitieren, dass international dieselben Standards gelten", sagt Altenstrasser.

25 Euro kostet heuer das Ticket für das Wochenende für einen Erwachsenen. "Auch wir spüren natürlich die Preissteigerungen", gab der Organisationsleiter unumwunden zu. Dafür haben die Besucher – wie sie es in Esthofen gewohnt sind – im Rennareal besonders viel Bewegungsfreiheit. Sie können auf eigene Faust das Fahrerlager erkunden, die gesamte, 3,5 Kilometer lange Rennstrecke ist wieder begehbar.

Mit dabei ist erneut der Italiener Christian Merli, der im Vorjahr den Streckenrekord von einer Minute und 77 Hundertsteln aufstellte und sich heuer zum Europameister kürte. Auch der Schweizer Meister Reto Meisel und der Niederösterreicher Karl Schagerl, der Merli Konkurrenz machte, nehmen teil.