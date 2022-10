Steile Sache: Tour 2023 mit vielen Höhenmetern

Tadej Pogacar zeigte sich angetan von der Route, auch Titelverteidiger Jonas Vingegaard äußerte seine Freude über die nun in Paris enthüllte Kurssetzung. Die 2023 am 1. Juli im spanischen Baskenland beginnende Tour de France geizt nicht mit Höhenmetern und wird diesmal unüblich in den Vogesen endgültig entschieden.

Dort geht vor dem traditionellen Finale in Paris zwischen Belfort und der Bergankunft Le Markstein die letzte harte Bergetappe in Szene. Die 110. Auflage der Frankreich-Rundfahrt enthält mit der 16. Etappe dabei nur ein Einzelzeitfahren über 22 Kilometer.

Mit insgesamt 30 Anstiegen der höchsten Kategorien ist das ein neuer Tour-Rekord. Die vier Bergankünfte sind Cauterets-Cambasque in den Pyrenäen, der Puy de Dome im Zentralmassiv, der Grand Colombier im Jura und Saint-Gervais Mont-Blanc in den Alpen. Hinzu kommen noch weitere Gebirgsabschnitte wie die 14. Etappe nach Morzine über den Col de Joux Plane und die darauffolgende mit der steilen Cote des Amerands. Der 17. Abschnitt mit 5000 Höhenmetern und Ziel in Courchevel beinhaltet unter anderem den Col de la Loze. "Es ist eine Tour für reine Kletterer", sagte Cheforganisator Christian Prudhomme.

Auch die zweite Auflage der wiederbelebten Tour de France für Damen beinhaltet 2023 (23. bis 30. Juli) viele Berge. Höhepunkt ist am vorletzten Tag die Bergankunft auf dem Col du Tourmalet.