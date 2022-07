"Stehaufmännchen" Misolic erobert die Herzen der Fans

Wenn Filip Misolic in dieser Tonart weitermacht, wird ihm in absehbarer Zeit der absolute Durchbruch im Tennis-Zirkus gelingen. Der erst 20-jährige Grazer begeistert bei den Generali Open in Kitzbühel das Publikum – und wenn es sein muss, auch zweimal täglich. Wer hätte gedacht, dass Misolics Premiere in einem Hauptbewerb der ATP-Tour derartige Dimensionen annehmen würde?

Um 11.10 Uhr hatte der entfesselte Youngster im Viertelfinale den Serben Dusan Lajovic (WRL-Nr. 80) nach 2:6, 3:5-Rückstand mit 2:6, 7:6 (5) und 6:3 niedergerungen. Nach zweidreiviertel Stunden Pause zeigte sich Misolic – abgesehen von zwangsläufigen Ermüdungserscheinungen – neuerlich von seiner besten Seite und zwang den deutschen Dominic-Thiem-Bezwinger Yannick Hanfmann (WRL-Nr.140) in das Tiebreak des Entscheidungssatzes, in dem der Regen das Stehaufmännchen stoppen sollte.

Die Überstunden haben sich so oder so gelohnt. 27.885 Euro brutto und 90 Punkte sind Misolic sicher, er wird vom 205. Weltranglistenplatz in die Top 160 stürmen. "Ich genieße die Zeit hier in Kitzbühel, es sind die besten Tage meines Lebens", sagte Misolic.

Der Sohn kroatischer Eltern hat als Zwölfjähriger eine mit Weitblick goldrichtige Entscheidung getroffen – für die gelbe Filzkugel und gegen den Fußball. "Als Einzelsportart hat mir Tennis irgendwie mehr getaugt. Schon damals wollte ich Profi werden", erzählt Misolic. "Meine Eltern haben mich zum Glück voll unterstützt."

Der Aufwand zahlte sich aus. Im September 2021 tauchte Misolic mit dem Einzug in das Viertelfinale des Heim-Challengers in Tulln zum ersten Mal im Scheinwerferlicht auf, zuvor hatte er sich aus dem Niemandsland mit vier Future-Turniersiegen auf Platz 536 im Ranking vorgearbeitet. Tendenz stark steigend.

Im Mai dieses Jahres sicherte sich der Youngster in Zagreb seinen ersten Challenger-Titel, der den Weg in die nächsthöhere Kategorie, die ATP-Tour, freimachte. "Er spielt so unglaublich cool, hat die richtige Taktik und ein Riesenpotenzial", zeigt sich ServusTV-Expertin Barbara Schett, einst die Nummer sieben der Welt, begeistert.

Misolic, der – wie der große Roger Federer und Felix Auger-Aliassime – an einem 8. August das Licht der Welt erblickt hat, zieht sein Programm unbeeindruckt durch. Das Publikum beflügelt ihn, im Kitzbühel-Semifinale gegen Hanfmann herrschte Davis-Cup-Atmosphäre.

"Immer wieder Österreich", skandierten die 5800 Tennis-Fans auf dem Centre Court. Der Weltranglisten-20. Roberto Bautista Agut (Esp/3) hatte da seinen Job schon erledigt und sich mit einem 6:3, 7:6 (3)-Sieg über Albert Ramos Vinolas (Esp/5) ein Ticket für das heutige Finale (14 Uhr, ServusTV) gesichert. (alex)