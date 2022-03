Stegs "Meister-Motor" stottert noch

Das 3:1 vor einer Woche zum Play-off-Start in Eisenerz war das erste Pflichtspiel der Steelvolleys Linz-Steg seit mehr als einem Monat. "Die lange Pause hat man uns angemerkt, das war nicht gut von uns", sagt Trainer Roland Schwab, der im morgigen zweiten Viertelfinalspiel der Volley-Ball-Bundesliga "Best of 3"-Serie zu Hause (16 Uhr) eine Steigerung erwartet. Doch pünktlich zum Play-off-Start scheint die Corona-Thematik in der Liga präsenter denn je, was angesichts der Infektionslage kein Wunder ist.

Auch die lange Spielpause zwischen Grunddurchgang und den Play-offs ist auf das Virus zurückzuführen, nutzte die Liga doch diesen Puffer, um verschobene Spiele nachzuholen. "Wir waren halt der einzige Klub, den das nicht betraf", sagt Schwab.

Weil er gemerkt hatte, dass wegen der langen Pause etwas an Wettkampfspannung in seinem Team verloren gegangen war, organisierte er mehrere Testspiele, darunter eine Reise zum befreundeten Klub in Schaffhausen (Schweiz). Der Ausflug wurde von Corona verhindert, da vier Linzerinnen positiv getestet wurden.

Halbfinalserie wird verschoben

Als dann auch noch US-Neuzugang Marisa Cerchio an ihrem 23. Geburtstag im Training einen Schmetterball ins Gesicht bekam – und deshalb mit leichter Gehirnerschütterung für das erste Viertelfinale ausfiel, passte das ins Gesamtbild. "Die Geburtstagsparty nach dem Training war dann auch nicht so lustig", beschreibt Schwab vorsichtig.

Die abgelaufene Trainingswoche habe die Stimmung im Team aber gehoben, so der Trainer, der im zweiten Spiel – ein eventuelles drittes Match würde am Dienstag in Linz folgen – wieder aus dem Vollen schöpfen kann. "Das ist meine sechste Saison hier in Linz, da will ich auch zum sechsten Mal ins Halbfinale einziehen", sagt Schwab, der sich ab Sommer auf seine neue Rolle als Österreichs Damenteamchef konzentrieren wird. Mit Steg sind ihm die nächsten Unsicherheiten aber schon gewiss: Die ab nächster Woche angesetzte Halbfinalserie wird verschoben, da das Viertelfinale zwischen TI-Volley und Graz vorerst nicht gespielt werden kann – wegen Corona.

Ried ist gegen Graz Außenseiter

Für die Herren des UVC Weberzeile Ried erfolgt mit dem heutigen Heimspiel gegen Graz (18 Uhr) der Auftakt zur "Best of 3"-Viertelfinalserie. "Wir sind in der Außenseiterrolle", sagt Mittelblocker Felix Breit im OÖN-Interview (auf nachrichten.at/innviertel). Verstecken müsse man sich gegen den Titelverteidiger allerdings nicht, hat man die Steirer doch erst vor drei Wochen 3:2 besiegt. Das gelang den Riedern auch ohne den seit zwei Monaten verletzten Top-Angreifer Tomasz Rutecki. Mit dem Polen hätte der UVC aber wohl beim 0:3 am Dienstag gegen Amstetten eine bessere Figur gemacht. Wegen dieser Heimniederlage gaben die Rieder Platz drei in der Toprunde aus der Hand, was mit Sokol Wien ein einfacheres Viertelfinallos bedeutet hätte. Das sei zwar bitter, so Breit, "grundsätzlich haben wir in dieser Saison aber erneut einen Schritt nach vorne gemacht."