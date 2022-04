Steg will "Finale dahoam" fixieren

In den Finalserien der vergangenen Jahre mussten die Oberösterreicherinnen aufgrund der Hallenproblematik jeweils nach Niederösterreich nach Amstetten ausweichen. In dieser Saison steht mit der SMS Linz-Kleinmünchen erstmals eine Endspiel-taugliche Halle in Linz zur Verfügung.

Sollte den Grazerinnen aber der Ausgleich gelingen, würde am Sonntag (16 Uhr) ein Entscheidungsspiel in Linz folgen. "In Linz ist uns ein Blitzstart gelungen. Das nehmen wir uns auch auswärts vor", sagt Steg-Trainer Roland Schwab.