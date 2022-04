Steg will ersten Matchball holen

Nach der 0:3-Niederlage bei Titelverteidiger Steelvolleys Linz-Steg ist der Druck in der Best-of-5-Serie bereits groß. Bei einer erneuten Niederlage hätte Steg am Montag in seiner Heimhalle Matchball. Linz muss Mittelblockerin Andrea Duvnjak (Kreuzband-riss)ersetzen, Bojana Ubiparip übernahm bereits in Spiel eins ihre Rolle bestens. "Dass der Wechsel problemlos geklappt hat, spricht für unseren Kader", sagt Manager Andreas Andretsch. Bei den Herren führt Waldviertel in der Best-of-7-Serie gegen Aich/Dob 3:0.