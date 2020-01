Steg kampflos im Viertelfinale

"Istanbul ist aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Europacup ausgestiegen", erklärte Steg-Manager Andreas Andretsch. Die Linzerinnen stehen somit erstmals in ihrer Klub-Geschichte in einem Europacup-Viertelfinale. Der Gegner dort ist entweder Lugoj aus Rumänien oder mit THY Istanbul ein weiteres Team vom Bosporus. Das Hinspiel steigt am 19. oder 20. Februar in Linz.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.