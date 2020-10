Steg ist spielfrei wider Willen

Die Mozartstädterinnen dürfen in ihrer Heimstätte im ULSZ Salzburg/Rif zwar weiterhin trainieren, wegen verschärfter behördlicher Corona-Auflagen aber auch ohne Publikum keine Spiele austragen. Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die Herren des UVC Weberzeile Ried im Heimspiel am Samstag gegen Hartberg zurück in die Erfolgsspur. "Der erste Platz im Grunddurchgang war und ist das große Ziel", sagt Dominik Kefer, Trainer des Tabellendritten.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.