Steg in einer eigenen Liga

Die Volleyballerinnen der Askö Linz-Steg enteilen derzeit der Konkurrenz. Das musste am Samstag auch die SG Prinz Brunnenbau Perg anerkennen. Der amtierende Vizemeister aus dem Mühlviertel zog beim Titelverteidiger in gerade einmal 61 Minuten mit 0:3 den Kürzeren. "Mein Team hat die Anweisungen gut umgesetzt und Perg konstant unter Druck gesetzt", resümierte Steg-Trainer Roland Schwab zufrieden. Angeführt von Topscorerin Nikolina Maros (19 Punkte) waren die Linzerinnen, die national bereits seit mehr als einem Jahr ungeschlagen sind, im Angriff nicht zu bändigen. Zehn Service-Asse trugen das Übrige dazu bei. Während Steg mit der maximalen Punkteausbeute von der Spitze lacht, liegt Perg nach einem großen Umbruch im Sommer an der achten Stelle.

Ried steht im Cup-Final-Four

Die Herren des UVC Weberzeile Ried zogen gestern dank eines 3:0 in St. Pölten in das Cup-Final-Four in Graz. "Das hätten wir uns vor der Saison nicht gedacht", sagte Youngster Peter Holzner jubelnd.

