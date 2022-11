Steelvolleys sind zurück in der Erfolgsspur

Mit dem 3:0 im Europacup-Hinspiel zu Hause gegen Walfer (Lux) sind die Volleyballerinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg rechtzeitig vor dem morgigen Liga-Spitzenspiel bei Verfolger Sokol/Post (19 Uhr) auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach dem 1:3 vergangenes Wochenende in Graz, der ersten Saisonniederlage in der Liga, bemängelte Trainer Facundo Morando die – wie er es nannte – "Stimmung" im Team. "Damit meinte er, dass wir uns alle vor Augen führen sollen, worum es geht und mit wie viel Prozent jede von uns auf dem Feld steht", erklärt Kapitänin Lisa-Marie Hager. Viel Zeit zur Aufarbeitung blieb wegen des Hinspiels im CEV Challenge Cup zwar nicht, dennoch lief es gegen die Luxemburgerinnen besser, "auch wenn wir die ersten eineinhalb Sätze etwas verhalten agiert haben", so Hager. Laut der Libera wird es gegen Sokol/Post an der nötigen Wettkampfspannung aber ohnehin nicht scheitern. "Wegen unserer Rivalität mit ihnen hat da jede Partie Endspielcharakter", verweist sie unter anderem auf die Finalserie der Vorsaison (3:1). Wie die Steelvolleys tankte auch Sokol/Post am Mittwoch mit einem Europacup-Sieg Selbstvertrauen für den Liga-Schlager. Die Niederösterreicherinnen schlugen zu Hause Holte (Den) 3:0. Rieds Herren empfangen morgen Graz (18 Uhr).