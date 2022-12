Mit dem 3:0 am Samstag in Salzburg bauten die Volleyballerinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg nicht nur die Tabellenführung in der heimischen Liga aus, sondern tankten Selbstvertrauen für das Europacup-Doppel am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 19 Uhr) gegen Aris Thessaloniki.