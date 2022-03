3:0 gewannen die Oberösterreicherinnen am Sonntag zu Hause. Im "best of three" könnte die Entscheidung damit am kommenden Samstag in Graz fallen. Die Steelvolleys holten im Vorjahr in der Finalserie gegen die Grazerinnen den Titel. Die zweite Halbfinal-Serie bestreiten ab Samstag der VC Tirol und VB NÖ Sokol/Post. Ergebnis der Halbfinal-Serie (best of three) der Austrian Volley League der Frauen: ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg - UVC Holding Graz 3:0 (10,21,14). Stand in Serie: 1:0, zweites Spiel