Steelvolleys-Coach: "Jetzt kannst du nichts mehr ändern"

"Besser, aber nicht gut genug", lautete das ernüchternde Fazit von Trainer Facundo Morando nach der zweiten 0:3-Finalniederlage seiner Oberbank Steelvolleys Linz-Steg gegen Innsbruck (0:2 im "best of 5"). Überlange 25 Tage hatten die Volleyballerinnen auf die Meisterschaftsentscheidung gewartet, ehe ihnen nun die Zeit davonrennt: Nur zwei Tage nach der zweiten Partie folgt heute auswärts die dritte (wurde von 17.35 Uhr auf 20.20 Uhr verlegt/live in ORF Sport +).