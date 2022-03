Steelvolleys auf Finalkurs

Die Titelverteidigerinnen behielten gestern im ersten von maximal drei Semifinalduellen gegen den UVC Graz klar mit 3:0 (10, 21, 14) die Oberhand. Die Steirerinnen hatten erst am Samstag nach einem 3:2-Krimi in Innsbruck den Einzug in die Runde der letzten vier fixiert. Die Herren des UVC Weberzeile Ried starteten mit einem ebenfalls souveränen 3:0-Heimsieg über Weiz in die Platzierungsspiele (5. bis 8. Rang).