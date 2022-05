Staugefahr am Mount Everest

Nachdem elf chinesische Bergsteiger Ende April von der für ausländische Expeditionen geschlossenen Nordseite aus den Gipfel des Mount Everest erreicht hatten, wird es nun auch im Everest Base Camp auf der nepalesischen Seite ernst. Die „Icefall Doctors“ haben den Khumbu-Gletscher längst mit Seilen und Leitern „versorgt“, auch die Fixseile hängen bereits fast bis hinauf in die sogenannte „Todeszone“.

Mehr als 300 „Eintrittskarten“ für den Everest Gipfel (8849 Meter) wurden im Frühjahr von den nepalesischen Behörden an Bergsteiger aus dem Ausland vergeben – ein „Permit“ kostet 11.000 Dollar (10.400 Euro). Wenn in den nächsten Tagen die verschiedenen Sherpa-Teams mit ihren Klienten das prognostizierte Schönwetter-Fenster für einen ersten Gipfel-Angriff nützen, herrscht auf dem höchsten Berg der Erde wieder einmal Staugefahr. Das ist gar nicht gut für Sabrina Filzmoser. Die ehemalige Weltklasse-Judokämpferin aus Thalheim bei Wels will den Everest als eine der wenigen Alpinisten ohne Sauerstoff besteigen und kann es sich bei diesem Vorhaben nicht erlauben, sich in der dünnen Luft allzu lange hinter langsameren „Everest-Touristen“ anzustellen. Darum wird sie auch nicht mit der ersten Gipfel-Welle mitschwimmen, sondern ihr Glück eher Mitte Mai versuchen.

Die Kehrseite des Everest

„Die Wettervorhersagen für Mitte Mai sehen vielversprechend aus, egal wieviel Ströme an Sauerstoffflaschen schon vorher den Gipfel erreichen werden, ich brauche wohl sehr viel Geduld sonst habe ich keine Chance“, sagt Filzmoser. Die 41-Jährige hat wohl die beschwerlichste Anreise aller Abenteurer hinter sich, die sich derzeit im Base Camp aufhalten. Sie ist mit dem Mountainbike von Digha am Indischen Ozean zum Himalaya gefahren, unterwegs hat sie mit ihrem Sozial-Projekt „Forevereverest2022“ Spendengelder eingesammelt. Der Weg war das Ziel, nicht unbedingt der „Everest-Gipfel“.

Seit sechs Wochen befindet sich Filzmoser im Base Camp. Von einer mehrtägigen Akklimatisierungstour mit Übernachtung im Lager 3 (7060 Meter) ist sie zuletzt sehr beeindruckt wieder zurückgekommen. „Man kann den Blick über den Khumbu-Gletscher und das Western-Cwm (Anm.: Tal des Schweigens) nicht beschreiben“, postete sie auf Instagram. Auch die Kehrseite des höchsten Berges der Welt lernt sie jetzt aus nächster Nähe kennen. Filzmoser: „Das kommerzielle Drumherum hat seine Tücken, es gibt Herausforderungen aller erdenklicher und nicht vorstellbarer Art. Ich versuche mich nicht zuviel davon beeindrucken zu lassen, um auch die landschaftlich beeindruckenden Naturgewalten respektieren zu können, jeden Tag aufs Neue.“

Hubschrauber-Einsatz

Die Vermarktung der Achttausender treibt in dieser Saison tatsächlich wieder wilde Blüten. Inzwischen hat ein Wettlauf von Gipfel-Sammlern eingesetzt, die in kurzer Zeit (natürlich mit umfangreicher Sherpa-Hilfe) möglichst viele Achttausender besteigen möchten und sich per Hubschrauber von Basislager zu Basislager fliegen lassen. Die Norwegerin Kristin Harila will beispielsweise alle 14 Achttausender in sechs Monaten besteigen. Die Annapurna (8091 m) hat sie inzwischen „erledigt“, derzeit ist sie am Dhalaurgiri (8167 m) unterwegs, dann geht es weiter zum Kangchendzönga (8586 m). Dort ist vor zwei Wochen ein indischer Bergsteiger, der sich von seinen Sherpas nicht zum Umdrehen überreden ließ, an Erschöpfung gestorben. Der 52-jährige war nicht der erste Tote in der diesjährigen Achattausender-Saison, er wird auch nicht der letzte gewesen sein.

Vorige Wochen hatten zwei Alpinisten aus Schweden und Italien auf der Annapurna Glück, dass sie von einem Helikopter auf 7300 Meter Höhe vor dem sicheren Tod gerettet wurden. Sie landeten mit schweren Erfrierungen im Krankenhaus von Kathmandu. Der Kärntner Bau-Polier Hans Wenzl (51) kam ohne Sauerstoff auf den Gipfel - und ohne Hubschrauber wieder hinunter. Im Everest Base Camp wollen neben Filzmoser derzeit rund zehn Bergsteiger aus Österreich hoch hinaus.