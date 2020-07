Das lange Warten hat ein Ende. Mit 129-tägiger Verspätung wegen der Corona-Pandemie erfolgt am Wochenende in Jerez de la Frontera der Auftakt zur MotoGP-Weltmeisterschaft. Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, versteht sich. Das ist bitter und ungewohnt, zumal sich normalerweise an die 125.000 Fans rund um den 4,428 Kilometer langen Circuito scharen.