Startverbot für Wels

Es hat Tradition, dass die Helden der Tour de France nach der Rundfahrt bei zahlreichen Kriterien in Europa noch einige mehr oder weniger ernst gemeinte Ehrenrunden drehen und sich so ein nettes Kilometergeld nach der Strapaz in Frankreich dazuverdienen.

Doch weil die Teams ihre Fahrer an eine immer kürzere Leine nehmen und sich der Rennkalender zunehmend verdichtet, bringt das viele Veranstalter ins Schwitzen. Das von den OÖN präsentierte Welser Kriterium, das am Mittwoch bereits in seine 23. Auflage geht, bringt Spitzenleute in die Innenstadt. Bei Macher Paul Resch läutet dieser Tage pausenlos das Telefon. Am Wochenende musste er die verletzungsbedingte Absage seines Stars Primoz Roglic verdauen, wenig später folgte der nächste Tiefschlag: Die World-Tour-Mannschaft Bora erteilte einigen Fahrern ein Startverbot, womit etwa Lokalmatador und Staatsmeister Felix Großschartner nicht in Wels antreten darf. Stattdessen muss der Marchtrenker wie auch Patrick Konrad bereits am Samstag bei der Clasica San Sebastian in die Pedale treten, Lukas Pöstlberger ist bei der Polen-Rundfahrt im Einsatz.

Mit dem Tour-Fünften Alexander Wlasow dürfte Resch nun aber hochwertigen Ersatz aus dem Bora-Rennstall bekommen. In Graz (18 Uhr, live ORF Sport+) kurbelt heute der Tour-Champion von 2018, Geraint Thomas.