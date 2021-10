Starkes Wiking-Finish

Ein beeindruckendes Saisonfinale zeigte der RV Wiking Linz bei den Staatsmeisterschaften in Villach und den Landesmeisterschaften in Ottensheim. In beiden Titelkämpfen war Oberösterreichs Ruder-Hochburg der stärkste Klub im Starterfeld. Schon vor dem nationalen Saisonabschluss hatte der Banner-Wiking-Achter der Frauen mit dem Sieg im deutschen Ligachampionat international Wellen geschlagen.

In nicht weniger als 19 der 26 ausgefahrenen Boots- und Altersklassen konnte der RV Wiking am Sonntag in Ottensheim bei den Landesmeisterschaften die Goldmedaille gewinnen. Eine Woche vorher hatte es in Villach bei den österreichischen Meisterschaften elf Siege gegeben, wobei die Linzer besonders in den Großbooten (Vierer und Achter) ein glänzendes Teamwork zeigten. Vor allem der Wikinger-Nachwuchs erwies sich auch in Ottensheim als Medaillenbank. "Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Saison, die vielfach in Gold glänzte, wie die vielen Staats- und Landesmeisterschaftstitel sowie der Gewinn der deutschen Ruderbundesliga zeigen", zog der rennsportverantwortliche Vizepräsident des RV Wiking, Boris Hultsch, eine positive Bilanz.