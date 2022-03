Starke Frauen als Ass im Ärmel

Die beiden eingesessenen Gewichtheber-Hochburgen in Österreich, Rekordmeister SK Vöest Linz und Vösendorf, bekommen heuer mit der Wettkampfgemeinschaft (WKG) Innviertel einen ernstzunehmenden Konkurrenten in der Bundesliga. Das aus den Vereinen Lochen und Ranshofen zusammengesetzte Team will die Großen zumindest ärgern, und das mit drei aufstrebenden Damen im Kader. Am kommenden Samstag (18 Uhr) gibt es in der Peter-Schnabl-Halle in Lochen am See zum Auftakt gegen Vösendorf gleich einen ersten Schlagabtausch an der Hantel.

Von wegen schwaches Geschlecht: Mit der Olympia-Zehnten und vierfachen EM-Medaillengewinnerin Sarah Fischer holten die Innviertler Österreichs größte Stemmer-Hoffnung ins Boot. Mit der erst 17-jährigen Lena Raidel aus Straßwalchen bildet sie seit mehreren Wochen abwechselnd in ihrer Heimat in Krems und in Lochen an Wochenenden immer wieder ein Trainingsgespann.

Aufgrund der dort zuletzt gezeigten Leistungen hat Lochen-Obmann Rudi Kobler beim Verband ein besonderes Schiedsgericht angefordert, das heißt, dass statt einem gleich drei Kampfrichter die Versuche bewerten und die möglichen aufgestellten Rekorde damit auch ihre Gültigkeit haben.

Von der Papierform sei zwar Vösendorf der Favorit, meint Oberösterreichs Verbandssprecher Konrad Högg. Doch das Ziel der Innviertler ist klar: "Wir wollen den großen Klubs zumindest das Leben etwas schwerer machen", sagt Kobler, selbst ein ehemaliger Stemmer mit internationaler Erfahrung.

Mit Christiane Schröcker hat die WKG noch ein weiteres Ass im Ärmel, mit Florian Reisecker, der auch in der deutschen Bundesliga hebt, sowie Patrick Dürnberger stehen weitere erfahrene Stützen im Kader. Titelverteidiger SK Vöest Linz ist in der ersten Bundesliga-Runde noch wettkampffrei.