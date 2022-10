Starke Abordnung beim Ironman

Über 5000 zähe Ausdauersportler haben sich für den legendären, 1982 ins Leben gerufenen Wettkampf auf der Pazifikinsel qualifiziert, darunter auch so viele Österreicher wie selten zuvor. 64 sind es in den diversen Altersklassen an der Zahl, dabei auch Oberösterreicher wie der Innviertler Robert Taferner, der Linzer Harald Schrenk und viele ambitionierte Amateure mehr. Auf sie wie auch den einzigen rot-weiß-roten Profi im Feld, Michael Weiss, wartet ein wahrer Leidensweg.

3,86 Kilometer Schwimmen durch die mächtigen Wellen des Pazifiks, 180 Kilometer Radfahren in der Lavawüste und abschließend noch 42,195 Kilometer Laufen bei schwülen, tropischen Temperaturen über den glühenden Asphalt – die Tortur gilt als der ultimative Test auf der Triathlon-Langstrecke, Jan Frodeno, der dreifache Gewinner, nennt es "das Wimbledon unseres Sports".

Der Deutsche steht heuer wegen einer Verletzung aber nicht am Start. Olympiasieger und Weltmeister Kristian Blummenfelt gibt sein Hawaii-Debüt, gilt ob seiner Ausnahmestellung aber gleich als Topfavorit auf den Sieg. Ebenso sein Landsmann und Trainingspartner Gustav Iden (zweifacher Half-Ironman-Weltmeister). Weiss, ein früherer Mountainbiker und 2004 bei den Olympischen Spielen am Start, gehört ob seiner Stärke auf dem Rad immer zu den Kandidaten auf einen Top-Ten-Platz. Aber auch der erfahrene Niederösterreicher weiß: "Dieses Rennen ist jedes Mal wieder eine ganz eigene Geschichte." (fei)