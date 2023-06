Staffel-Riesen: 13 von 14 Titeln für die ASV-Linz-Schwimmer

Oberösterreichs Schwimmverbandspräsident Josef Richer stand nach den Sport Austria Finals in Graz die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Die Equipe des ASV Linz dominierte die Staffelbewerbe in der Auster fast nach Belieben. Lena Kreundl, Johanna Enkner, Marie Sageder, Angelika Kronlachner, Liv Greta Stollnberger, Franziska Kierlinger-Seiberl, Bernhard Reitshammer, Simon Bucher, Alexander Trampitsch, Moritz Dittrich, Matthias Kritzinger und Julia Sowa verließen die Steiermark hochdekoriert. 13 der insgesamt 14 Staffeltitel wurden zur Beute der Linzer, die noch dazu mit sieben österreichischen Rekorden glänzten. Nur die 4 x 100 m Lagen der Damen gingen an die SU Mödling. Verschmerzbar.

Lena Kreundl ist Mitglied der erfolgreichen Schwimm-Auswahl. Bild: GEPA pictures

"Das ist nicht alltäglich, der ASV Linz hat wieder ein eindrucksvolles Zeichen als bester österreichischer Schwimmverein seit mehr als einem Jahrzehnt gesetzt", sagte Richer. "Es war eine total coole Atmosphäre. Wir hatten ja noch nie zuvor Staffel-Meisterschaften, deshalb war es eine neue Erfahrung", erläuterte Kreundl. "Wir haben ein super Team, alle ziehen an einem Strang", betonte Bucher.

Das Fecht-Finale zwischen Julian Fuchs (li.) und Josef Mahringer Bild: GEPA pictures

Auch die Fechter schwimmen in den Degenbewerben auf der Erfolgswelle. Nach Gold für Leonore Praxmarer bei den Damen triumphierte auch Josef Mahringer (FU Linz), der das Finale gegen den Dornbirner Julian Fuchs klar mit 15:6 für sich entschied. Es war der bereits fünfte Staatsmeistertitel für den Waldinger, der nun mit großer Zuversicht zur EM nach Bulgarien (ab Freitag) reist.

Die Witches Linz glänzen nicht nur in der Softball-Bundesliga. Bild: Facebook

Das Softball-Turnier wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Linz Witches & Bandits, die seit der Premiere der Sport Austria Finals im Jahr 2021 ungeschlagen sind. Sämtliche 22 Versuche der Gegnerinnen, die weiße Weste zu attackieren, wurden im Keim erstickt. Im Finale deklassierten die Oberösterreicherinnen die Kutro Crazy Geese 16:2. "Wir haben dem Druck standgehalten. Unsere Serie ist beeindruckend, Graz war stets ein exzellenter Boden für uns, das hat gepasst", sagte Gabriele Hardinger: "Wir sind schon ein bisschen traurig, dass wir im nächsten Jahr hier nicht mehr spielen werden." Die Finals 2023 steigen in Innsbruck.

Schneller als die Männer

Eine imposante Vorstellung lieferte Eisschnelllauf-Ass Vanessa Herzog – Weltmeisterin 2019 und siebenfache Weltcupsiegerin – im Inline-Speedskating ab. Die 27-Jährige hängte im "One-Lap"-Event alle Männer deutlich ab. In 27,3 war die Wahl-Kärntnerin eine Sekunde schneller als der siegreiche niederösterreichische Arzt Christian Kromoser, der seine Stärken allerdings auf der Marathon-Distanz hat.

Auch über 1000 und 10.000 Meter ließ Herzog, die sich ihre Staatsmeistertitel 91, 92 und 93 sicherte, überhaupt nichts anbrennen. "Ich kann mir Selbstvertrauen für den Winter holen. Ich bin sehr gut in Form und habe mich in allen Bereichen stark verbessert."

