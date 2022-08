Österreichs Schwimm-Männer-Staffel über 4 x 100 Meter Lagen hat in Rom zum EM-Abschluss mit Bronze einen sensationellen Schlusspunkt gesetzt. Ganz unerwartet kam der Coup freilich nicht. Bernhard Reitshammer (Rücken), Valentin Bayer (Brust), Simon Bucher (Delfin) und Heiko Gigler (Kraul) holten in 3:33,28 Minuten die zweite EM-Medaille einer OSV-Staffel. Rund eine halbe Stunde davor war Felix Auböck im Finale über 400 Meter Kraul in 3:45,76 Minuten Vierter geworden.