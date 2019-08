Stadionrekord dank "Innviertel-Bonus"

Mitten in die bedrohlichen Gewitterwolken hinein schien Lukas Weißhaidinger den Diskus in Andorf zu schleudern. Bei 66,15 Meter schlug die Scheibe beim dritten Versuch des Taufkirchners ein – Stadionrekord! "Jede Weite über 65 Meter hätte ich für unmöglich gehalten", staunte Trainer Gregor Högler. Dafür sei das Aufbautraining für die WM Ende September derzeit einfach zu hart. "So eine Leistungsexplosion ist bei Luki nur bei einem Heim-Meeting möglich. Das ist der Innviertel-Bonus", sagte der Coach.

Für den 27-Jährigen war es zugleich sein letzter Versuch gewesen, denn nach seinem Paukenschlag setzte Regen ein. Eine halbe Stunde später brach er seinen Wettkampf ab. "Sonst wäre die Verletzungsgefahr zu groß gewesen", verwies Weißhaidinger auf den rutschigen Wurfkreis. "Ich hab’s genossen, bei so einer Stimmung vor so vielen bekannten Gesichtern zu werfen."

Walli-Sieg bei Comeback

Siebenkampf-Rekordlerin Verena Preiner drückte beim 13. Josko-Laufmeeting ihre jüngst in Ratingen aufgestellte 100-Meter-Hürden-Bestzeit um weitere vier Hundertstel auf 13,46 Sekunden. "Die Spritzigkeit kommt trotz der hohen Trainingsbelastungen langsam wieder zurück", sagte die Ebenseerin, die hinter der Tschechin Stanislava Lajcakova (13,08) Zweite wurde. Im Speerwurf hatte sich Preiner (45,72 Meter) unmittelbar hinter Lokalmatadorin Patricia Madl (46,87) mit Rang sechs begnügen müssen.

Trotz Regen schien in Andorf auch für Susanne Walli wieder die Sonne. Die Linzerin von der TGW Zehnkampf-Union meldete sich nach einer Verletzungspause mit einem 400-Meter-Sieg in 53,89 Sekunden zurück.

Probleme der schönsten Art bekamen die Organisatoren der IGLA longlife: Da um 20 mehr als die maximal prognostizierten 120 Starter an den Sparefroh-Kinderläufen teilnahmen, mussten kurzerhand händische Startnummern geschrieben werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.