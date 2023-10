Sportlerwahl-Finale: Wer schafft es in die Top 10?

Bei der 49. oberösterreichischen Sportlerwahl, die die OÖNachrichten wieder gemeinsam mit dem Sportland Oberösterreich durchführen, fällt demnächst die erste Vorentscheidung. Heute ist der letzte Tag, an dem man online für seine Kandidaten abstimmen kann (www.nachrichten.at/sportlerwahl; das Ende des Votings ist um 24 Uhr).

Die ersten zehn jeder Kategorie schaffen es in die entscheidende Jury-Wahl. Expertinnen und Experten wie die ehemaligen Wahl-Sieger Theresia Kiesl, Andreas Goldberger, Christoph Etzlstorfer oder Hannes Trinkl ermitteln dann gemeinsam mit Vertretern der Dach- und Fachverbände per Punktevergabe den Endstand.

Im Vorjahr waren Kitzbühel-Sieger Vincent Kriechmayr, Tischtennis-Ass Sofia Polcanova und die meisterhaften Volleyball-Damen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg die erste Wahl. Mit Ausnahme von Polcanova, deren Saison von einigen Verletzungen gekennzeichnet war, liegen die Titelverteidiger auch heuer wieder recht gut im Rennen. Bei den Herren mischt ein Newcomer ganz vorne mit: Para-Cycler Wolfgang Steinbichler, der bei der EM Gold und Silber gewinnen konnte, liegt hinter dem Triathleten Georg Enzenhofer und noch vor Kriechmayr auf Rang zwei.

"Er hat heuer den Durchbruch geschafft und sollte 2024 bei den Paralympics in Paris eine gute Rolle spielen", sagt Steinbichlers Trainer Etzlstorfer, der 1996 als erster Para-Sportler die Wahl in Oberösterreich gewinnen konnte. "Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wie gut es ist, dass in Oberösterreich der Parasport in dieser Wahl auf Augenhöhe mit den anderen Sportlern dabei sein kann", sagt der Linzer, der 2004 seinen Wahlsieg sogar wiederholen konnte.

Prominente Wackelkandidaten auf einen Platz in den Top 10 sind neben Polcanova auch Größen wie Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, Skispringer Michael Hayböck oder die Linzer Black Wings in der Mannschaftswertung. Sie sollten am heutigen Finaltag ihre Fans mobilisieren, um in der Publikumswahl noch Meter zu machen.

Die besten oberösterreichischen Platzierungen bei den in der Vorwoche geehrten österreichischen Sportlern des Jahres erreichten übrigens Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr auf Platz sechs und Kriechmayr auf Platz acht. Bei den Mannschaften belegten die Basketballer von OCS Swans Gmunden immerhin den 14. Platz unter 20 nominierten Teams.

