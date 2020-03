Sportler zwischen "Heimarbeit" und Kriseneinsatz

"Habt acht!", hieß es für ein knappes Dutzend Heeressportler am Montagmorgen an einem eher ungewöhnlichen Ort: Statt im Olympiazentrum auf der Gugl – das seit Freitag gesperrt ist – ihren Trainingsdienst anzutreten, wurden sie in die Hofer-Zentrale nach Sattledt abkommandiert. "Zum Verladen von Lebensmitteln, die in die Filialen transportiert wurden", erzählte Olympia-Judoka Daniel Allerstorfer. "Eine gute Sache, wenn man helfen kann." Man habe miterlebt, was die Arbeiter dort derzeit leisten, ergänzte Turner Severin Kranzlmüller anerkennend. Extraschichten stehen an der Tagesordnung.

Im Ausnahmezustand

Die Sportstätten sind geschlossen, die Vereine haben ihren Betrieb ausgesetzt – im oberösterreichischen Sport herrscht Ausnahmezustand. Stillstand ist für die Top-Asse dennoch keine Option. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger "flüchtete" deshalb gestern aus Maria Enzersdorf, im Süden Wiens, in die Abgeschiedenheit von Taufkirchen an der Pram. Am Bauernhof seines Bruders hatte sich der 28-Jährige einst einen eigenen Wurfstadel zusammengezimmert: sein kleines, ganz persönliches Trainingszentrum, in der sich Isolationsauflagen und sportliche Weiterentwicklung perfekt verbinden lassen. Mit Trainer Gregor Högler steht der ÖLV-Rekordler nicht nur via Skype weiter in Verbindung. "Ich werde eine zweite Kamera aufstellen, damit er von der Seite zuschauen kann. Ich will die Sache, so gut es geht, meistern."

Letzteres gilt auch für Verena Preiner. Die Siebenkämpferin musste am Sonntag wegen der Coronamaßnahmen ihr Trainingslager auf Teneriffa abbrechen. Wieder daheim, wolle die Ebenseerin "so normal wie möglich" weitertrainieren.

Gogl radelt auf dem Balkon. Bild: (privat)

"Balkonien" statt Klassiker

Eigentlich wären der Wolfsegger Michael Gogl wie auch sein Schwanenstädter Kollege Lukas Pöstlberger gerade voll in Fahrt bei den großen Frühjahrs-Radklassikern. Doch beide müssen umsatteln. Gogl, der zuletzt noch bei Paris-Nizza fuhr und deswegen auch bei seinem NTT-Team wie andere Fahrer Beschwerde einlegte, bereitet sich nun auf einen "Heimarbeitsplatz" auf seinem Balkon vor. "Die Situation kann sich täglich ändern, und vielleicht darf man bald nicht mehr raus. Es wird mir nichts anderes übrigbleiben, als auf der Rolle auch viel zu fahren", sagte der 26-Jährige.

Felix Großschartner, zuletzt starker Neunter bei Paris-Nizza, legte gestern draußen noch entlang der Donau eine Solofahrt hin. "Es ist fast gespenstisch ruhig überall. Aber solange ich draußen fahren darf, muss ich das nutzen, es ist mein Beruf", sagte der Marchtrenker.

Die Heeressportler Sigl, Lindorfer, Trampitsch, Pammer, Dietrich, Fischer, Kranzlmüller, Allerstorfer, Mayrhofer, Chen und Hultsch (von links) packten gestern in der Hofer-Zentrale in Sattledt mit an. Bild: Kranzlmüller/OÖN

Abwechslung ist auch, was Judoka Sabrina Filzmoser bei ihren Konditionseinheiten im hochalpinen Gelände sucht. "Sonst drehe ich in meiner Keller-Kraftkammer noch durch", sagte die Welserin.

So unterschiedlich die Asse der Krise auch begegnen, eint sie doch ein Gedanke. "Das oberste Ziel ist, gesund zu bleiben", brachte es Weißhaidinger auf den Punkt.

