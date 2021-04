Baseball im vollen Stadion: 38.000 Fans bei US-Spiel

Trotz einer Kapazität von mehr als 40.000 Zuschauern wurde die MLB-Partie als ausverkauft vermeldet.

Die Maskenpflicht im Stadion wurde laut US-Medien zu Beginn noch weitgehend befolgt, Aufnahmen zeigten aber auch viele Menschen ohne einen Mund-Nasen-Schutz. Die Entscheidung der Rangers, die Regeln in Texas auszunutzen und das Stadion so weit wie möglich zu füllen, war seit Bekanntgabe auf Kritik gestoßen. US-Präsident Joe Biden hatte sie zuletzt als großen Fehler bezeichnet.

Der Gouverneur von Texas, der Republikaner Greg Abbott, hat in seinem Bundesstaat alle Einschränkungen bereits vor Wochen aufgehoben. Abbott Ende März: Die Aufhebung der landesweiten Vorschriften bedeute nicht das Ende der persönlichen Verantwortung, sagt er laut AP im überfüllten Speisesaal eines Restaurants in der Stadt Lubbock. Seine Anordnung sei so gemeint, dass staatliche Mandate nicht mehr benötigt würden.

