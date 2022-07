Spieler verweigern Regenbogentrikots: Premierminister nimmt Stellung

Als Gründe nannten die Spieler "religiöse, kulturelle und familiäre Bedenken". Der Boykott führte zu einer breiten Diskussion, sogar Australiens Premierminister Anthony Albanese nahm Stellung. Er hoffe, die Angelegenheit werde schnell beigelegt, denn es sei "eine gute Sache, dass Sport inklusiver wird", sagte er.

Wegen ihres Widerstands kommen die Profis bei der wichtigen Partie gegen die Sydney Roosters am Donnerstag nicht zum Einsatz. "In diesem konkreten Fall fühle ich auch mit diesen Spielern. Sie wurden nicht in die Diskussionen um das Trikot einbezogen", erklärte Manly-Trainer Des Hasler mit Blick auf die Entscheidung der Clubführung, die Spieler in dem Pride-Trikot aufs Spielfeld zu schicken. "Zumindest hätten sie konsultiert werden müssen."

Trainer entschuldigte sich

Gleichzeitig entschuldigte sich Hasler bei allen Minderheitengruppen und der LGBTQ-Community. "Unsere Absicht war es, einfühlsam und leidenschaftlich für all die unterschiedlichen Gruppen einzutreten, die täglich mit Inklusionsproblemen konfrontiert sind", zitierte ihn die Nachrichtenagentur AAP. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für Menschen, die unterschiedliche Identitäten und sexuelle Orientierungen haben.

Stattdessen habe die Aktion nun wegen des schlechten Managements "bei vielen Menschen zu erheblicher Verwirrung, Unbehagen und Schmerzen geführt", sagte Hasler. Er selbst werde das Regenbogen-Shirt voller Stolz tragen, fügte der Trainer hinzu.