Spaniens König verneigte sich vor dem Jungstar

Carlos Alcaraz ist auf dem besten Weg, in die Fußstapfen seines Vorbildes Rafael Nadal zu treten. Der erst 18-Jährige hat in eindrucksvoller und ausgesprochen reifer Manier seinen ersten Masters-1000-Titel gewonnen. Nur zwei Spieler waren in der Historie der zweithöchsten Tennisturnier-Kategorie (nach den Grand Slams) bei ihrem Premieren-Triumph noch jünger: Michael Chang 1990 in Toronto und Nadal 2005 in Monte Carlo.

Alcaraz klopft als aktuell Elfter an die Top Ten der Welt, Insider sehen seinen Weg zur künftigen Nummer 1 vorgezeichnet. Der Champion ist ein akribischer Arbeiter, athletisch auf der Höhe, mit einem feinen Händchen ausgestattet und wie Nadal "geerdet". Selbst die Körpersprache – die mit Ausholbewegung durchgezogene geballte Faust – ähnelt jener von Nadal. Gleiches gilt für hohe Vorstellungen von Moral und Ethik. Man muss ihn mögen.

Auf dem Weg zur Trophäe hatte Alcaraz im Semifinale Titelverteidiger Hubert Hurkacz (Pol) entthront, im Endspiel setzte sich der Iberer mit 7:5, 6:4 gegen Casper Ruud (Nor) durch.

Weiche Knie bekam der Seriensieger erst, als sein Handy klingelte und Spaniens König Felipe an der anderen Seite der Leitung herzlich gratulierte. "Da war ich nervöser als während der Partie", gestand Alcaraz: "Es ist ziemlich aufregend, wenn sich der König bei dir meldet. So einen Anruf hätte ich mir niemals erträumt."

Wenn Alcaraz spricht, denkt man eher an den netten, bescheidenen Burschen von nebenan als einen großartigen Athleten, der auf dem Court keine Gnade mit seinen Kontrahenten kennt. Die feine Kinderstube hat der Jungstar auch seinem Coach Juan Carlos Ferrero zu verdanken.

Der ehemalige Weltranglistenerste ist seit 2018 an Alcaraz’ Seite. "Er ist nicht nur mein Trainer, sondern auch ein Freund. Mit ihm kann ich über alles reden", sagte der Schützling. In Miami musste Alcaraz bis zum Finale ohne Ferrero, der wegen des Ablebens seines Vaters verspätet angereist war, auskommen. Jetzt ist das Erfolgsduo wieder vereint.

Barbara Haas Bild: GEPA pictures

Haas vor Comeback

In sechs Tagen wird Barbara Haas, die am 25. August 2021 ihr bis dato letztes Match (gegen Julia Grabher in der US-Open-Quali) bestritten hat, in den Tenniszirkus zurückkehren. Die 26-Jährige hat nach einer Arthroskopie am rechten Schlagarm mit Feuereifer unter der Regie von Coach Jürgen Waber an ihrem Comeback gearbeitet. „Ich fühle mich bereit“, sagte die Polizeischülerin aus Weyer vor dem am Montag beginnenden Billie-Jean-King-Cup der Europa/Afrika-Zone 1 für Nationalteams in Antalya.