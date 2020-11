Souveräne "Schwäne"

Bevor die Stadien für Fans geschlossen werden, haben noch einmal knapp 400 in der Volksbank-Arena mit den Gmundner Basketballern gejubelt. Die Swans feierten den fünften Pflichtspielsieg in Folge, nach dem 87:73 (45:40) gegen Oberwart stehen sie auf Platz zwei der Superliga. "Das war sehr souverän", freute sich Gmundens Finanzchef Harald Stelzer: "Wir hatten eine hervorragende Wurfquote von 57 Prozent aus dem Feld. Würde man ein paar Ballverluste ansprechen, wäre das Sudern auf hohem Niveau."

Kapitän Enis Murati verbuchte 21 Zähler, sechs Rebounds und sieben Assists, Daniel Friedrich glänzte mit einem "Double double", also zweistelligen Werten bei Punkten (18) und Vorlagen (13). Die Form stimmt vor dem Derby am Samstag (20 Uhr, Sky) in Wels.