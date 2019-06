Souverän gerettet

Die Steelsharks haben kühlen Kopf in der Hitzeschlacht von Traun bewahrt und sich im Entscheidungsmatch nicht einmal von einem Blitz erschüttern lassen. Die Oberösterreicher deklassierten in der vorletzten Runde Amstetten mit 49:19 und schickten den Aufsteiger damit zurück in die zweite Kategorie. Die "Stahlhaie" bleiben erstklassig, auch wenn die Saison nicht nach Wunsch verlaufen ist. "Wir wollten uns für die Wild Card Games (Ränge drei bis sechs, Anm.) zu den Play-offs qualifizieren, das ist nicht gelungen. Trotzdem war es ein würdiger Abschluss vor unserem großartigen Publikum. Nächstes Jahr sollten wir mehr zeigen", sagte Michael Schweizer, der sportliche Leiter der Trauner.

Zum Saisonabschluss gastieren die Steelsharks am Sonntag (15 Uhr) bei den Dacia Vikings.

