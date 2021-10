Wer holt sich die erste Trophäe in der neuen Basketball-Saison? Herren-Meister Gmunden empfängt bei der Ouvertüre am Sonntag (17.30 Uhr, Sky) im Duell um den Supercup Pokalsieger Oberwart Gunners, der mit fünf neuen Legionären auftricksen wird. Die Swans sind eher mit sich selbst beschäftigt, auf sie wartet nach dem Europacup-Abenteuer in Groningen das dritte Match binnen sechs Tagen.