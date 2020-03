Es ist viel passiert, seit Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz Ende Jänner ins Trainingslager an die australische Gold Coast aufgebrochen sind. Sieben Wochen sind vergangen, in denen der Kanu-Zweier rund 1100 Trainingskilometer – also um einiges mehr als die West-Ost-Ausdehnung Österreichs (753 km) – zurückgelegt hat. Währenddessen stellte in der Heimat das Coronavirus das alltägliche Leben völlig auf den Kopf.

"Sollen wir nach Österreich heimfliegen?", fragt sich das Duo von UKRV Schnecke Linz. Für kommenden Sonntag wäre der Rückflug in die Heimat geplant, doch nach Rücksprache mit ihren Familien zu Hause sind die zwei unschlüssig – überlegen, ihren Aufenthalt am Ostzipfel Australiens zu verlängern. Das große Land ist mit (Stand gestern) etwas mehr als 300 Infizierten von der Coronakrise vergleichsweise wenig betroffen. "Wo wir sind, ist alles ruhig", ergänzt Schwarz.

Zwar verhängte der australische Premierminister Scott Morrison gestern eine 14-tägige Selbstisolation für alle Neuankömmlinge im Land, was die zwei Oberösterreicherinnen aber nicht tangiert. "Aber wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das Virus auch hier verbreitet", mutmaßt die 34-jährige Schwarz. Wenngleich sich Lehaci und Schwarz in Australien gut aufgehoben fühlen, hat man abseits von Trainer Stjepan Janic praktisch keinerlei soziale Kontakte.

Rennkalender steht vor Absage

Ihre wochenlange Schufterei fernab der Heimat hat ein klares Ziel: die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Im tschechischen Racice sollte Anfang Mai um die letzten Olympia-Tickets gepaddelt werden. "Wie es aussieht, werden aber alle Rennen im Mai abgesagt", erklärt Schwarz.

Das Duo teilt damit das Schicksal diverser anderer Sportkollegen aus verschiedenen Sparten, die mit vielen offenen Fragen auf die vier noch verbleibenden Monate bis zu den Spielen blicken. Schwarz: "Gesundheit geht nun einmal vor, da müssen wir jetzt alle zusammenhalten."

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at